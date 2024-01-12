Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:19, 12 января 2024Экономика

Российский суд запретил «Нафтогазу Украины» подавать в международный

«Газпром» добился победы над «Нафтогазом Украины» в российском арбитражном суде
СюжетСанкции против России:

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержал требования «Газпрома» к «Нафтогазу Украины». Об этом сообщает ТАСС.

Судья подтвердил, что «Нафтогаз» не имеет права пытаться разрешить спор в Международном арбитражном суде и Международной торговой палате. Российская инстанция также постановила взыскать с «Нафтогаза» около 150 миллионов долларов, если установленный запрет не будет исполнен.

Российский монополист подал иск в прошлом месяце. Он добивался запрета для украинской компании вести разбирательства между ними на иностранных площадках.

«Нафтогаз» ведет процедуру принудительного взыскания с России пяти миллиардов долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за утраченные активы в Крыму. Осенью 2022 года компания также обвинила «Газпром» в несвоевременной оплате услуг по транспортировке газа по территории Украины.

Россия в ответ пригрозила ввести санкции против «Нафтогаза», что сделает невозможным любые отношения с ним в дальнейшем. Глава «Газпрома» Алексей Миллер объяснил, что компания не может согласиться на разбирательство в странах, которые поддержали антироссийские санкции.

В настоящее время российский газ продолжает поступать в Европу через Украину в рамках действующего контракта. Это единственный действующий маршрут для работы с клиентами из Западной и Центральной Европы.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Пытаются превратить Красное море в море крови». Россия, Турция и другие страны осудили удары США по Йемену

      В туалетах российской школы установили прозрачные двери

      На Украине рассказали о внедрении стандартов НАТО

      Конфликт в Йемене назвали полезным для России

      На подмосковной даче Сталина обнаружили мужские тела

      Влияние комиссий для застройщиков на стоимость жилья оценили

      Эстония побила антирекорд по рождаемости

      Названы способы усилить рельефность пресса без тренировок

      Пожилой бегун нашел на пляже одну из самых огромных акул в мире

      Россиянка из Казахстана бросила Арми Хаммера после помолвки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости