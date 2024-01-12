Российский суд запретил «Нафтогазу Украины» подавать в международный

«Газпром» добился победы над «Нафтогазом Украины» в российском арбитражном суде

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поддержал требования «Газпрома» к «Нафтогазу Украины». Об этом сообщает ТАСС.

Судья подтвердил, что «Нафтогаз» не имеет права пытаться разрешить спор в Международном арбитражном суде и Международной торговой палате. Российская инстанция также постановила взыскать с «Нафтогаза» около 150 миллионов долларов, если установленный запрет не будет исполнен.

Российский монополист подал иск в прошлом месяце. Он добивался запрета для украинской компании вести разбирательства между ними на иностранных площадках.

«Нафтогаз» ведет процедуру принудительного взыскания с России пяти миллиардов долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за утраченные активы в Крыму. Осенью 2022 года компания также обвинила «Газпром» в несвоевременной оплате услуг по транспортировке газа по территории Украины.

Россия в ответ пригрозила ввести санкции против «Нафтогаза», что сделает невозможным любые отношения с ним в дальнейшем. Глава «Газпрома» Алексей Миллер объяснил, что компания не может согласиться на разбирательство в странах, которые поддержали антироссийские санкции.

В настоящее время российский газ продолжает поступать в Европу через Украину в рамках действующего контракта. Это единственный действующий маршрут для работы с клиентами из Западной и Центральной Европы.