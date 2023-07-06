Глава «Газпрома» назвал бессмысленными суды насчет поставок в Европу

Миллер: разбирательство с «Нафтогазом» насчет поставок газа в Европу бессмысленно

Арбитражное разбирательство с «Нафтогазом» насчет транзита в Европу бессмысленно. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, его слова приводит РИА Новости.

Украинская энергетическая компания требует оплату за транзит газа, хотя сама прекратила прием в точке ввода «Сохрановка». Таким образом, сам «Нафтогаз» под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств и при этом пытается организовать суды в отношении транзита в Европу, объяснил Миллер.

«"Газпром" фактически потерял свое фундаментальное право на защиту. Можно ли рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям? Может ли быть нейтральным право Швеции, которая стремится в это НАТО? В таких условиях "Газпром" считает, что арбитражное разбирательство нелегитимно и участие в процессе бессмысленно», — добавил глава компании.

В июне 2023-го «Нафтогаз» потребовал у окружного суда округа Колумбия (США) взыскать с России пять миллиардов долларов в качестве погашения убытков за потерянные объекты в Крыму и процентов по ним. В апреле 2023 года суд в Гааге обязал выплатить «Нафтогазу» компенсацию за активы, которые компания потеряла после вхождения полуострова в состав России. Добровольно исполнять решение арбитража не стали, поэтому «Нафтогаз» решил потребовать компенсации за счет российских активов, замороженных в США.

Миллер заявил, что если украинский концерн продолжит свои недобросовестные действия, то Россия может ввести против него санкции. В таком случае любые отношения российских компаний с «Нафтогазом» будут просто невозможны, — добавил он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что в случае прекращения транзита российского газа Украина лишится порядка 400 миллионов долларов в год и будет вынуждена перестроить газотранспортную систему внутри страны. Также пострадает и Россия, так как не сможет поставлять газ во всю Европу, кроме Венгрии.