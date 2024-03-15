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12:11, 15 марта 2024Спорт

Медведев поругался с соперником во время матча на турнире ATP

Даниил Медведев поругался с соперником Руне во время матча на турнире ATP

Фото: Jayne Kamin-Oncea / Reuters

Россиянин Даниил Медведев поругался с датчанином Хольгером Руне во время матча 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В начале второго сета российский спортсмен в ходе розыгрыша вышел к сетке, а его соперник умышленно сильным ударом направил мяч в корпус Медведеву. Тот успел подставить ракетку.

После окончания розыгрыша россиянин требовал от соперника извинений, он также обратился к судье и показал Руне жестом, что следит за ним. Ответной реакции не последовало. После игры Медведев снова потребовал извинений от датчанина, который убедил теннисиста в том, что он их приносил. После этого россиянин извинился сам.

Встреча прошла ранее 15 марта. Медведев одержал победу (7:5, 6:4) и вышел в полуфинал турнира.

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      Алексей Гусев
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