Медведев поругался с соперником во время матча на турнире ATP

Даниил Медведев поругался с соперником Руне во время матча на турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев поругался с датчанином Хольгером Руне во время матча 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В начале второго сета российский спортсмен в ходе розыгрыша вышел к сетке, а его соперник умышленно сильным ударом направил мяч в корпус Медведеву. Тот успел подставить ракетку.

После окончания розыгрыша россиянин требовал от соперника извинений, он также обратился к судье и показал Руне жестом, что следит за ним. Ответной реакции не последовало. После игры Медведев снова потребовал извинений от датчанина, который убедил теннисиста в том, что он их приносил. После этого россиянин извинился сам.

Встреча прошла ранее 15 марта. Медведев одержал победу (7:5, 6:4) и вышел в полуфинал турнира.