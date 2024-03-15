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09:43, 15 марта 2024Спорт

Медведев вышел в полуфинал турнира ATP

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Индиан-Уэллсе

Фото: Jayne Kamin-Oncea / USA TODAY Sports / Reuters

Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В 1/4 финала российский спортсмен встречался с датчанином Хольгером Руне. Игра прошла в ночь на пятницу, 15 марта, и продлилась два сета. Россиянин одержал победу со счетом 7:5, 6:4.

Соперники провели на корте 1 час и 59 минут. Медведев сделал четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти.

В полуфинале россиянин встретится с американцем Томми Полом. Поединок пройдет в субботу, 16 марта.

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      Алексей Гусев
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