Названо место содержания задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

Футболист «Спартака» Промес содержится в полицейском участке Дубая у аэропорта

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, арестованный в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов, содержится в комплексе полицейского участка Дубая у аэропорта. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на учреждение.

По информации источника, площадь тюремного комплекса составляет один миллион квадратных метров. Отмечается, что Промес не содержится в тюрьме в Аль-Авире, в которой есть отделение для задержанных, которых ждет экстрадиция.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Отмечалось, что задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции футболиста в страну.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.