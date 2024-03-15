Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
78:71
Завершен
МБА
Winline Кубок России|1/2 финала
Зенит
78:58
Завершен
Уралмаш
Winline Кубок России|1/2 финала
Кёльн
1:1
1-й тайм
live
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|26-й тур
Эмполи
0:0
1-й тайм
live
Болонья
Италия - Серия А|29-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|29-й тур
Тулуза
Сегодня
23:00 (Мск)
Лион
Франция - Лига 1|26-й тур
21:43, 15 марта 2024Спорт

Названо место содержания задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

Футболист «Спартака» Промес содержится в полицейском участке Дубая у аэропорта
Квинси Промес

Квинси Промес. Фото: Srdjan Zivulovic / Reuters

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, арестованный в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов, содержится в комплексе полицейского участка Дубая у аэропорта. Об этом сообщает De Telegraaf со ссылкой на учреждение.

По информации источника, площадь тюремного комплекса составляет один миллион квадратных метров. Отмечается, что Промес не содержится в тюрьме в Аль-Авире, в которой есть отделение для задержанных, которых ждет экстрадиция.

13 марта Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Отмечалось, что задержание было связано с возможностью дальнейшей экстрадиции футболиста в страну.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Умер Александр Ширвиндт. Легендарного сатирика и актера любили миллионы россиян

      В США предложили ограничить поставки оружия Украине при невыполнении ряда норм

      Медведев ответил на призыв президента Латвии разрушить Россию

      Житель российского региона прискакал на избирательный участок на коне

      В МИД России обвинили США в подталкивании народов к вымиранию

      «Самая сексуальная юристка в мире» снялась в микробикини и показала фото фанатам

      Названо место содержания задержанного в Дубае футболиста «Спартака»

      Куба выразила интерес к открытию отделений российских банков в стране

      Президент Казахстана назвал проблему религии вопросом национальной безопасности

      Минюст исключил Николая Соболева из реестра иноагентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше