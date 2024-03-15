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15:24, 15 марта 2024Экономика

Остановку закупок Индией российской премиальной нефти объяснили

Аналитик Демидов объяснил приостановку закупки нефти из России Индией санкциями

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Российские компании не смогут быстро перенаправить весь объем нефти, предназначенный для Индии, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил приостановку закупок Индией российской премиальной нефти и назвал возможные варианты решения этой ситуации.

Аналитик рассказал, что Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Второе место занимает Ирак, который поставляет в 1,5 раза меньше нефти — 200 тысяч баррелей в день, а третье — Саудовская Аравия со 100 тысячами баррелей в день.

По его словам, Индия закупала в основном сорта нефти Sokol и ВСТО, которые отгружаются из Восточных портов России. «Данные марки нефти торгуются по более высокой цене, чем нефть Urals, и являются ключевыми для поставок в Азию», — отметил Демидов.

К основным причинам, по которым Индия приостановила поставки, он отнес санкции против перевозчиков нефти, например, Sun Ship Management, санкции против российской нефти и взаиморасчеты между РФ и Индией.

«В моменте российские компании не смогут перенаправить весь объем нефти, предназначенный для Индии. Среди решений могут быть нахождение инструмента на государственном уровне для проведения оплаты за нефть между индийскими и российскими компаниями и разработка новых схем продажи нефти в Индию, возможно, через третьи страны», — поделился эксперт.

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Ранее стало известно, что Индия уже два месяца не приобретает сырье премиального сорта ВСТО, который отгружается из порта Козьмино.

До этого импортеры из азиатской страны резко снизили закупки марки Sokol. Подобную динамику во многом связывали с разногласиями в расчетах за нефть. Кроме того, индийские покупатели опасались попасть под вторичные санкции западных стран после ужесточения контроля за соблюдением механизма потолка цен на российскую нефть.

Однако после двухмесячного перерыва в закупках в середине февраля ситуация изменилась. Тогда агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что индийские покупатели нашли способ расплатиться за премиальное российское сырье и стали использовать в двусторонних расчетах дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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      Екатерина Смирная
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