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18:30, 15 марта 2024Путешествия

Пассажирский самолет экстренно сменил курс из-за столкновения с птицей

Daily Mail: самолет Jet2 экстренно сел в Манчестере из-за столкновения с птицей

Фото: Andrew Mccaren / Globallookpress.com

Пассажирский самолет авиакомпании Jet2 экстренно сменил курс и приземлился в другом месте из-за того, что столкнулся с птицей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Boeing 737 следовал из Лидса на испанский курорт Лансароте 14 марта, но всего через несколько минут после взлета сработал сигнал экстренной помощи. Некоторое время борт кружил в небе, а затем его перенаправили в Манчестер, где он сел через 45 минут после начала рейса.

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Представитель аэропорта подтвердил, что экстренная посадка потребовалась в качестве меры предосторожности из-за предполагаемого столкновения с птицей. Пассажиры и члены экипажа не пострадали. Путешественников отправили по месту назначения другим самолетом.

Иностранная стюардесса пожаловалась, что боится летать на самолетах из-за частых поломок Boeing. По ее словам, она только недавно прошла обучение, но уже усомнилась в выборе профессии

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      Мария Борисова
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