Популярный в России комик пожаловался на пугающие розыгрыши от зрителей

Популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко пожаловался на пугающие розыгрыши от зрителей. На эту тему он высказался в выступлении, запись которого опубликована на YouTube.

«Я стою в лобби [отеля], ко мне со спины подбегает мужик, то есть я его не вижу. Он подбегает сзади, хватает меня и орет: "КГБ, ты арестован!"» — описал Комиссаренко одну из таких ситуаций, которая произошла в Варшаве.

По словам юмориста, подобным образом поклонники разыгрывали его уже три раза. Комик в шутку отметил, что после этих случаев он вряд ли поверит, если правоохранительные органы действительно попытаются его арестовать.

Ранее сообщалось, что зритель на концерте Комиссаренко изобразил сотрудника правоохранительных органов и в шутку объявил юмористу о задержании. Розыгрыш сильно удивил комика, он попросил поклонников не повторять этого.

В январе 2022 года Комиссаренко заявил, что его разыскивает КГБ Белоруссии за шутки про президента республики Александра Лукашенко. По словам юмориста, об интересе к нему спецслужб он узнал от человека, связанного с белорусскими протестами. Летом комик раскрыл, что из-за розыска КГБ Белоруссии переехал в Польшу.