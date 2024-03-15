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13:24, 15 марта 2024Интернет и СМИ

Популярный в России комик пожаловался на пугающие розыгрыши от зрителей

Кадр: Слава Комиссаренко / YouTube

Популярный в России белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко пожаловался на пугающие розыгрыши от зрителей. На эту тему он высказался в выступлении, запись которого опубликована на YouTube.

«Я стою в лобби [отеля], ко мне со спины подбегает мужик, то есть я его не вижу. Он подбегает сзади, хватает меня и орет: "КГБ, ты арестован!"» — описал Комиссаренко одну из таких ситуаций, которая произошла в Варшаве.

По словам юмориста, подобным образом поклонники разыгрывали его уже три раза. Комик в шутку отметил, что после этих случаев он вряд ли поверит, если правоохранительные органы действительно попытаются его арестовать.

Ранее сообщалось, что зритель на концерте Комиссаренко изобразил сотрудника правоохранительных органов и в шутку объявил юмористу о задержании. Розыгрыш сильно удивил комика, он попросил поклонников не повторять этого.

В январе 2022 года Комиссаренко заявил, что его разыскивает КГБ Белоруссии за шутки про президента республики Александра Лукашенко. По словам юмориста, об интересе к нему спецслужб он узнал от человека, связанного с белорусскими протестами. Летом комик раскрыл, что из-за розыска КГБ Белоруссии переехал в Польшу.

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      Маргарита Щигарева
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