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15:57, 15 марта 2024Силовые структуры

Прокуратура предупредила об ответственности за незаконные акции в дни выборов

Прокуратура предупредила об ответственности за незаконные митинги в дни выборов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за призывы к участию в несогласованных митингах с целью нарушения избирательного законодательства в дни выборов. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что прокуратура выявила факты распространения призывов к одновременному прибытию в определенные дату и время на конкретные избирательные участки города.

«Распространение подобных материалов, в том числе через социальные сети, (...) воспрепятствование осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий, вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, а также участие в незаконных массовых публичных акциях являются наказуемыми по действующему и уголовному законодательству», — предупредили в ведомстве.

Там отметили, что наказание за эти деяния может доходить вплоть до лишения свободы.

Ранее в Москве россиянка вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке. Против нее возбудили уголовное дело по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий. В Когалыме женщина бросила в урну для голосования коктейль Молотова. Ее незамедлительно задержали.

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      Анастасия Яланская
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