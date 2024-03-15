Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:49, 15 марта 2024Ценности

Хейли Бибер спрятала безымянный палец на прогулке на фоне ссор с мужем

Фото: Juliano / X17online.com / Legion-media

Супруга американского певца Джастина Бибера Хейли вышла на прогулку, спрятав безымянный палец на фоне ссор с мужем. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

27-летняя манекенщица попала в объективы папарацци в Западном Голливуде, когда собиралась на ужин в одно из местных заведений. На размещенных кадрах видно, что звезда была одета в мешковатые джинсы с низкой посадкой и длинный серо-бежевый тренч.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

При этом знаменитость спрятала руку, на которой носят обручальное кольцо, в карман брюк. Кроме того, супруг модели в этот день к ней не присоединился.

Отмечается, что ранее звезду заметили на публике в тех же джинсах и черной кожаной куртке, когда она так же скрывала руку с обручальным кольцом в кармане верхней одежды.

В марте жена Джастина Бибера отреагировала на слухи о разводе. По словам 27-летней манекенщицы, появившаяся в сети информация об их ссорах с мужем — ложь, а факты выдуманы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские хакеры опубликовали документы ВСУ о потерях танков Abrams

      В Петербурге нашли уникальное место

      Раскрыто новое последствие длительных космических полетов

      ЕС введет санкции против израильских поселенцев на Западном берегу

      Автор «Острых козырьков» снимет сериал о пивоварне Guinness

      Еще одна дружественная страна начнет поставки яиц в Россию

      В России получившего взятки бывшего военкома оставили под домашним арестом

      Хейли Бибер спрятала безымянный палец на прогулке на фоне ссор с мужем

      Россиянка бросила коктейль Молотова к крыльцу избирательного участка и попалась

      Нетаньяху одобрил план военной операции в Рафахе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше