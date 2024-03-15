Хейли Бибер спрятала безымянный палец на прогулке на фоне ссор с мужем

Супруга американского певца Джастина Бибера Хейли вышла на прогулку, спрятав безымянный палец на фоне ссор с мужем. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

27-летняя манекенщица попала в объективы папарацци в Западном Голливуде, когда собиралась на ужин в одно из местных заведений. На размещенных кадрах видно, что звезда была одета в мешковатые джинсы с низкой посадкой и длинный серо-бежевый тренч.

При этом знаменитость спрятала руку, на которой носят обручальное кольцо, в карман брюк. Кроме того, супруг модели в этот день к ней не присоединился.

Отмечается, что ранее звезду заметили на публике в тех же джинсах и черной кожаной куртке, когда она так же скрывала руку с обручальным кольцом в кармане верхней одежды.

В марте жена Джастина Бибера отреагировала на слухи о разводе. По словам 27-летней манекенщицы, появившаяся в сети информация об их ссорах с мужем — ложь, а факты выдуманы.