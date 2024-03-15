Стали известны подробности ДТП с участием осужденного легионера «Спартака» в ОАЭ

ДТП с участием Квинси Промеса в ОАЭ произошло 15 января, ему присудили штраф

ДТП с участием нидерландского легионера московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ произошло 15 января. Подробности происшествия стали известны Baza.

По информации источника, футболист врезался в автобус и покинул место аварии, а спустя неделю беспрепятственно улетел из страны. Этот визит был связан с празднованием дня рождения. Позже Промес снова въехал в ОАЭ, на этот раз на сборы с командой, но выехать уже не смог. Суд по делу о ДТП прошел 11 марта, игроку назначили штраф в размере 10 тысяч дирхам (около 250 тысяч рублей), но в тот же день его арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов.

14 марта арест Промеса прокомментировал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов. По его словам, клуб надеется на благоприятный исход для игрока.

Об аресте Промеса по запросу прокуратуры Нидерландов стало известно 13 марта. На родине ему суммарно грозит 7,5 года тюрьмы за нападение на брата и контрабанду наркотиков.