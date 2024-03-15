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10:40, 15 марта 2024Моя страна

Ученые в России смогли добыть электричество из канализации

Ученые из ЮУрГУ в Челябинске начали превращать сточные воды в источник энергии

Фото: Unsplash

В Южно-Уральском университете (ЮУрГУ) в Челябинске ученые предложили добывать электроэнергию за счет стоков канализации. Необычная идея описана в работе, переданной в Роспатент, пишет URA.ru.

Утверждается, что «полезная модель относится к области гидротехники» — она может преобразовывать энергию сточных вод в канализационной системе в электричество. Такая разработка представляет из себя трубу, которая вращается на своей оси, а рядом с ней закреплены еще два проводника.

В каждом подвижном элементе системы, как уточняется, установлено колесо с лопатами. Форма направляющих лопаток сделана так, что предотвратит не только попадание твердых частиц, но и налипание посторонних волокон. Все примеси должны находиться в центре потока, затем они утекут дальше без каких-либо последствий для механизма.

Автором разработки стал российский инженер Егор Кожевников, ранее создавший микрогидроэлектростанцию для малых рек. Он отметил, что предлагаемая модель может быть применена в горизонтально расположенном виде, использовать ее стоит в точке подключения к хозяйственно-бытовой канализационной системе.

В октябре 2021 года стало известно о россиянине Ахсаре Варзиеве, который построил гидроэлектростанцию (ГЭС) из металлолома и стал бесплатно раздавать электричество в горах. Всю эту технику он поставил на реке Гизельдон в Северной Осетии. ГЭС собирали из найденного в заброшенных шахтах металлолома и деталей списанных строительных машин.

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