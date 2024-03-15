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13:33, 15 марта 2024Бывший СССР

В Киеве обеспокоились потерей значительных территорий к лету без помощи США

WP: в Киеве видят риск потери значительных территорий к лету без помощи США

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Киеве видят большой риск потери значительных территорий к лету без получения новой помощи от США. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP), ссылаясь на слова старшего советника Владимира Зеленского.

«Старший советник Зеленского согласен с тем, что есть высокая вероятность, что [Вооруженные силы] РФ займут значительные территории к лету при отсутствии новой американской помощи», — говорится в сообщении.

По его словам, Киев обеспокоен падением боевого духа украинских солдат и тревожными настроениями в обществе. «Люди не понимают, как плохо обстоят дела на фронте сейчас. Боевой дух низок, импульс слабый» — сказал он, добавив, что молодежь боится мобилизации.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин рассказал, что страна всегда будет зависеть от помощи Запада. Он добавил, что украинская сторона пытается снизить нагрузку на своих партнеров и производить больше самостоятельно.

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      Алевтина Запольская
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