В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков сообщил, что 15 марта Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

В пятницу, 15 марта, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, Путин работает в Ново-Огареве. Совещание с Совбезом запланировано на середину дня. Темы для обсуждения Путин назовет в своем вступительном слове, заверил Песков.

Ранее глава государства сообщил о планах посетить Якутию. В Кремле, отвечая на вопрос о дате поездки, заявили, что своевременно назовут ее.