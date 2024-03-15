В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом
Песков сообщил, что 15 марта Путин проведет оперативное совещание с Совбезом
В пятницу, 15 марта, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
По словам представителя Кремля, Путин работает в Ново-Огареве. Совещание с Совбезом запланировано на середину дня. Темы для обсуждения Путин назовет в своем вступительном слове, заверил Песков.
Ранее глава государства сообщил о планах посетить Якутию. В Кремле, отвечая на вопрос о дате поездки, заявили, что своевременно назовут ее.