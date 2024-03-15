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13:01, 15 марта 2024Россия

В Кремле анонсировали оперативное совещание Путина с Совбезом

Песков сообщил, что 15 марта Путин проведет оперативное совещание с Совбезом

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В пятницу, 15 марта, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Встречу анонсировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, Путин работает в Ново-Огареве. Совещание с Совбезом запланировано на середину дня. Темы для обсуждения Путин назовет в своем вступительном слове, заверил Песков.

Ранее глава государства сообщил о планах посетить Якутию. В Кремле, отвечая на вопрос о дате поездки, заявили, что своевременно назовут ее.

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      Константин Лысяков
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