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10:51, 15 марта 2024Спорт

Вторую ракетку мира атаковали пчелы во время матча на турнире ATP

Вторую ракетку мира Алькараса атаковали пчелы во время матча на турнире ATP

Фото: Jayne Kamin-Oncea / USA Today Sports / Reuters

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас подвергся атаке пчел во время матча против немца Александра Зверева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает «Чемпионат».

Испанец рассказал, что инцидент произошел в третьем гейме первого сета. «Я увидел вокруг несколько пчел, но думал, что их немного. А потом я взглянул на небо, и их там были тысячи. Они летели ко мне, путались в моих волосах. Это было безумие. Одна из пчел напала на меня», — отметил спортсмен.

Игра в рамках 1/4 финала прошла в ночь на пятницу, 15 марта. Алькарас одержал победу со счетом 6:3, 6:1.

В полуфинал турнира также вышел россиянин Даниил Медведев. Он в четвертьфинале победил датчанина Хольгера Руне.

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      Алексей Гусев
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