17-летнюю российскую лыжницу госпитализировали после падения во время гонки

Лыжницу Антипину госпитализировали после падения во время чемпионата России

Российскую лыжницу Полину Антипину госпитализировали после падения во время спринтерской гонки на чемпионате России в Малиновке. Об этом «Матч ТВ» сообщил старший тренер команды Юрий Бородавко.

По информации источника, инцидент произошел в конце забега в квалификации гонки. 17-летнюю спортсменку занесло на повороте и вынесло с трассы, после чего она упала. Подробности о травмах не уточняются.

Лучший результат в квалификации спринта показала Дарья Непряева. На втором месте расположилась Мария Истомина. Третье место заняла Екатерина Мегедь.

8 марта во время гонки на 10 километров в Краснодарском крае произошел массовый завал. Пострадали 18 лыжниц, они были госпитализированы. Прокуратура Адлерского района города Сочи начала проверку.