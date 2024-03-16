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12:47, 16 марта 2024Спорт

17-летнюю российскую лыжницу госпитализировали после падения во время гонки

Лыжницу Антипину госпитализировали после падения во время чемпионата России

Фото: Unsplash

Российскую лыжницу Полину Антипину госпитализировали после падения во время спринтерской гонки на чемпионате России в Малиновке. Об этом «Матч ТВ» сообщил старший тренер команды Юрий Бородавко.

По информации источника, инцидент произошел в конце забега в квалификации гонки. 17-летнюю спортсменку занесло на повороте и вынесло с трассы, после чего она упала. Подробности о травмах не уточняются.

Лучший результат в квалификации спринта показала Дарья Непряева. На втором месте расположилась Мария Истомина. Третье место заняла Екатерина Мегедь.

8 марта во время гонки на 10 километров в Краснодарском крае произошел массовый завал. Пострадали 18 лыжниц, они были госпитализированы. Прокуратура Адлерского района города Сочи начала проверку.

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      Анастасия Борисова
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