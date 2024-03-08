Два десятка лыжниц пострадали в гонке в Сочи. Организаторов обвинили в преступлении, в ситуацию вмешалась прокуратура

Лыжницы попали в больницу после массового завала на XII зимней Спартакиаде

Утром 8 марта на трассе курорта «Лаура» в Сочи пострадали участницы XII зимней Спартакиады учащихся в ходе масс-старта на 10 километров. Прокуратура Краснодарского края начала проверку случившегося.

Видеозапись с соревнований появилась в соцсетях. Судя по кадрам, спортсменки совершали заезд при сильном снегопаде и тумане. Девушки съезжали с крутого склона. Спустившись с возвышенности, несколько лыжниц поскользнулись и упали, в них въехали другие спортсменки.

Участница гонки показала разбитое лицо после массового завала

По последним данным, количество травмировавшихся лыжниц при массовом падении на соревнованиях в поселке Эстосадок составляет 18 человек. Все спортсменки, получившие травмы, в настоящее время находятся в больнице. Одна из пострадавших — лыжница Дарья Ермакова — опубликовала в соцсетях фото разбитого лица и поврежденной шеи.

На снимке видны синяки и ссадины на лице и шее спортсменки. «Чуваки. Вот я говорила про погоду? Вот вам и погодка», — написала Ермакова.

Телекомментатор Губерниев из-за инцидента резко высказался в адрес Вяльбе

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что в массовом завале виноват низкий уровень спортсменок.

Ничего страшного, господи. Что, первый раз это в спорте? Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий Елена Вяльбе глава Федерации лыжных гонок России

Телекомментатор Дмитрий Губерниев не согласился с главой ФЛГР и назвал преступниками людей, принявших решение о проведении гонки. По его словам, гонка проходила по биатлонной трассе в противоход.

Те люди, кто принимал решение о проведении гонки, — работники Минспорта, рейс-директор Беломестнов, Елена Вяльбе, вы — просто преступники, понимаете? Считаю, что вы должны ответить перед законом

Дмитрий Губерниев телекомментатор

Участницы гонки считают унизительными слова Вяльбе

Одна из участниц масс-старта также отреагировала на слова Елены Вяльбе. «Не знаю, верить ли в то, что Елена Валерьевна Вяльбе сказала, что мы просто неопытные спортсменки и всего лишь ушибы получили. Да вот я сейчас в больнице — тут девочки от боли стонут, чуть ли не умирают. Жива — и слава богу», — сказала девушка, которая пожелала остаться анонимной. Она отметила, что слова Вяльбе унизительны для спортсменок.

Лыжница также утверждает, что вся трасса была в крови. «Как в такой ситуации можно говорить про обычные ушибы?» — возмутилась она.

Прокуратура начала проверку из-за массового завала лыжниц

Прокуратура Адлерского района города Сочи проведет проверку по факту инцидента, который привел к травмам лыжниц. «Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в рамках проверки будет дана оценка действиям организаторов мероприятия и уполномоченных лиц.