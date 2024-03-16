Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Ширвиндта

Губернатор Петербурга Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Ширвиндта

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью актера Александра Ширвиндта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации, передает 78.ru.

«Александра Ширвиндта многое связывало с Санкт-Петербургом. Он снимался на "Ленфильме". Большим событием в нашем городе всегда становились гастроли Театра сатиры», — напомнил политик.

Народный артист России, актер и театральный режиссер Александр Ширвиндт умер 15 марта в больнице на 90-м году жизни.

В 2022-м врачи диагностировали у Ширвиндта нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы, а двумя годами ранее он перенес коронавирус.