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07:30, 17 марта 2024Спорт

Фитнес-тренер назвала лучшие упражнения для подтянутых рук

Фото: Unsplash

Фитнес-тренер Елена Соболь назвала три лучших упражнения, которые помогут сделать руки красивыми и подтянутыми. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, заниматься можно даже в домашних условиях. «Возьмите гантели или бутылки с водой. Встаньте перед зеркалом и поднимайте вытянутые руки в стороны, не раскачивайтесь, делайте движения плавно и только руками. Вы должны чувствовать плечи. Сделать нужно три подхода по 15 повторений», — рассказала Соболь.

Второе упражнение специалист предложила делать на бицепс. «Нужно встать, зафиксировать руки с гантелями вдоль тела и начать сгибать в локтях руки, поворачивая запястье к плечам. Выполнить следует три подхода по 12 раз», — заявила она.

Третье упражнение задействует трицепс. «Возьмите одну гантель в две руки и зафиксируйте локти в одном положении. Заведите гантель за голову и поднимайте руки вверх так, чтобы она оказалась над головой. Сделайте три подхода по 15 повторений», — добавила Соболь.

13 марта тренер-эксперт Светлана Дрогина назвала лучшее упражнение для проработки мышц всего тела. Она рекомендовала делать планку с поворотом.

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      Алексей Гусев
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