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07:00, 16 марта 2024Мир

Французов призвали выйти на марш против Макрона

Лидер партии «Патриоты» Филиппо призвал французов выйти на марш против Макрона
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал французов выйти на марш против президента Эммануэля Макрона. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, гражданам страну следует выразить свое несогласие. «После бредовых комментариев, сделанных Макроном Безумным прошлой ночью, наше место — в этом национальном марше против войны!» — написал Филиппо.

Ранее Филиппо заявил, что после интервью президента Франции необходимо восстановить правду и больше не допускать лжи о конфликте на Украине. «Вчера вечером, всего за 30 минут, Макрон произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине!» — заявил политик.

В конце февраля Макрон не исключил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину. Высказывание французского президента не поддержали в Европе.

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      Марина Совина
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