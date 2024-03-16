Французов призвали выйти на марш против Макрона

Лидер партии «Патриоты» Филиппо призвал французов выйти на марш против Макрона

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал французов выйти на марш против президента Эммануэля Макрона. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, гражданам страну следует выразить свое несогласие. «После бредовых комментариев, сделанных Макроном Безумным прошлой ночью, наше место — в этом национальном марше против войны!» — написал Филиппо.

Ранее Филиппо заявил, что после интервью президента Франции необходимо восстановить правду и больше не допускать лжи о конфликте на Украине. «Вчера вечером, всего за 30 минут, Макрон произнес не менее восьми вопиющих нелепостей и большой лжи о войне на Украине!» — заявил политик.

В конце февраля Макрон не исключил, что европейские страны могут отправить свои войска на Украину. Высказывание французского президента не поддержали в Европе.