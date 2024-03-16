Иностранный футболист сравнил русский и английский мат

Футболист «Урала» Эммерсон заявил, что русский мат богаче английского

Украинский и конголезский защитник екатеринбургского «Урала» Эммерсон сравнил русский и английский мат. Его слова приводит Sport24.

Иностранный футболист заявил, что мат в английском языке строится вокруг трех слов, которые даже звучат одинаково. «Нужно отдать должное русскому языку — какой же он богатый!» — посчитал он.

15 марта Эммерсон рассказал об оставшихся на Украине членах семьи. По словам игрока, в Одессе у него живут мама и сестра, которые не планируют переезжать в Россию.

Эммерсон — уроженец Одессы, помимо гражданства Республики Конго, у него есть украинский паспорт. Футболист выступает в России с 2020 года. К «Уралу» он присоединился летом 2022-го.