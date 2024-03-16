Ким Чен Ын впервые прибыл на мероприятие на подаренном Путиным Aurus

ЦТАК: Ким Чен Ын впервые прибыл на мероприятие на подаренном Путиным Aurus

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на автомобиле Aurus, который ему подарил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, использование автомобиля северокорейским лидером наглядно демонстрирует дружбу между КНДР и Россией, «которая продолжает укрепляться и всесторонне развиваться».

18 января Путин предоставил лидеру КНДР Ким Чен Ыну в подарок автомобиль Aurus. В Северной Корее назвали подарок свидетельством дружеских отношений.

МИД Южной Кореи, комментируя подарок Путина Ким Чен Ыну, напомнил, что у всех государств — членов ООН есть обязанность строго соблюдать санкции Совета Безопасности ООН против Северной Кореи.