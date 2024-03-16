Медведев прокомментировал смерть Александра Ширвиндта

Медведев назвал смерть Александра Ширвиндта горькой и невосполнимой потерей

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал смерть народного артиста России, актера и театрального режиссера Александра Ширвиндт. Об этом пишет ТАСС.

Медведев выразил соболезнования в связи со смертью президента Театра сатиры и назвал его уход горькой и невосполнимой потерей. «В нашей памяти он останется человеком, без которого невозможно представить себе не только отечественный театр и кино, но и жизнь каждого из нас, наши лучшие воспоминания и самые искренние эмоции», — отметил он.

По его словам, Ширвиндт был человеком удивительного, многогранного таланта. Он также отметил, что артист завоевал любовь и признание миллионов зрителей.

О смерти артиста стало известно вечером в пятницу, 15 марта. Он умер в больнице на 90-м году жизни. По предварительным данным, актер скончался из-за проблем с сердцем. По информации Telegram-канала Mash, в 2019 году деятель искусства перенес операцию — ему был установлен кардиостимулятор.