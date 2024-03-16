Названа причина увольнения главного тренера «Краснодара»

Ткаченко заявил, что Ивича уволили из «Краснодара» из-за конфликта с Галицким

Футбольный агент Герман Ткаченко назвал причину увольнения серба Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара». Его слова приводит «Чемпионат».

По его словам, у специалиста был затяжной конфликт с владельцем горожан Сергеем Галицким. «Работать в такой атмосфере, когда есть разногласия по многим вопросам: игровой стиль, комплектование, принципы коммуникации внутри клуба — неправильно», — добавил агент.

По словам Ткаченко, Ивич не смог убедить руководство в том, что по итогам сезона «Краснодар» финиширует в топ-3 Российской премьер-лиги (РПЛ). «К этому добавилось накопившееся раздражение. Это и заставило Галицкого принимать непростое решение», — заявил он.

Ивич, которого уволили 13 марта, работал с «Краснодаром» с января 2023 года. Его контракт был рассчитан до конца 2024-го. Под руководством серба клуб уходил на зимнюю паузу в текущем чемпионате России на первом месте.