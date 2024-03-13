«Краснодар» уволил главного тренера

«Краснодар» уволил Владимира Ивича с поста главного тренера

Футбольный клуб «Краснодар» уволил Владимира Ивича с поста главного тренера. Об этом сообщается на сайте клуба.

Причины расторжения контракта с сербским специалистом не указываются. «ФК "Краснодар" благодарит его за работу и желает успехов в дальнейшей работе и жизни», — говорится в заявлении.

12 марта «Краснодар» вылетел из Кубка России. В матче 1/4 финала Пути регионов экс-лидер Российской премьер-лиги проиграл «Химкам» из Первой лиги со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что Ивич является одним из претендентов на пост главного тренера «Спартака».

Ивич работал с «Краснодаром» с января 2023-го. Его контракт был рассчитан до конца 2024-го. Под руководством серба клуб уходил на зимнюю паузу в текущем чемпионате России на первом месте.