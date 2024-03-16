Режиссер Никита Михалков проголосовал на выборах президента в Крыму

Известный российский режиссер Никита Михалков проголосовал на выборах президента России в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

«Я понимаю, что немного решит один голос мой, но я точно знаю, что он присоединится к миллиону», — заявил Михалков.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил лишать права голоса тех, кто не участвует в выборах. По его мнению, по отношение к участию в выборах можно отличить гражданина от обывателя.

До этого сообщалось, что явка на выборы президента России по состоянию на 16:20 составила 51,77 процента. Уточнялось, что при этом учитывались и те, кто проголосовал дистанционно.

Трехдневные выборы президента России начались 15 марта. Избиратели могут проголосовать за одного из четырех кандидатов. Сделать это возможно до 17 марта. Уточняется, что голосование завершится в 20:00 по местному времени.