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18:00, 16 марта 2024Культура

Никита Михалков проголосовал на выборах президента

Режиссер Никита Михалков проголосовал на выборах президента в Крыму
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Известный российский режиссер Никита Михалков проголосовал на выборах президента России в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

«Я понимаю, что немного решит один голос мой, но я точно знаю, что он присоединится к миллиону», — заявил Михалков.

Ранее депутат Госдумы Владимир Кошелев предложил лишать права голоса тех, кто не участвует в выборах. По его мнению, по отношение к участию в выборах можно отличить гражданина от обывателя.

До этого сообщалось, что явка на выборы президента России по состоянию на 16:20 составила 51,77 процента. Уточнялось, что при этом учитывались и те, кто проголосовал дистанционно.

Трехдневные выборы президента России начались 15 марта. Избиратели могут проголосовать за одного из четырех кандидатов. Сделать это возможно до 17 марта. Уточняется, что голосование завершится в 20:00 по местному времени.

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