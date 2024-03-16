В Госдуме призвали лишить права голоса не участвующих в выборах россиян

Депутат ГД Кошелев призвал лишать россиян голоса за неучастие выборах

Не участвующие в выборах россияне должны быть лишены права голоса, считает депутат Госдумы Владимир Кошелев. Задуматься о такой мере он призвал в беседе с журналистами РИА Новости.

По словам парламентария, явка на проводимых в России выборах не растет. В связи с этим государство должно применять меры к тем, кто систематически игнорирует голосования, пояснил он.

Отношение к участию в выборах является признаком, по которому гражданина можно отличить от обывателя, заявил депутат.

Ранее в Госдуме захотели ужесточить наказание за попытку сорвать выборы. Депутат Яна Лантратова заявила, что законодатели в ближайшее время разработают новую редакцию соответствующей статьи уголовного кодекса. Новые положения закона можно было бы применять в отношении лиц, признанных виновными в попытке срыва выборов общественно опасным способом или действовавших в интересах иностранных государств, пояснила она.