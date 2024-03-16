Первые минуты после атаки на Сызранский НПЗ сняли на видео

Пожар на Сызранском НПЗ после атаки беспилотника сняли на видео

Первые минуты после атаки беспилотника на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На снятых сотрудником предприятия кадрах видно одну из установок предприятия, охваченную огнем. Мужской голос за кадром говорит, что конструкции «хана».

О пожаре на НПЗ стало известно утром 16 марта. Позже самарский губернатор Дмитрий Азаров сообщил, что причиной возгорания стала атака беспилотника.

Сызранский НПЗ — не первое нефтеперерабатывающее предприятие, атакованное в последнее время украинскими войсками. Так, ранее крупнейшее в России нефтеперерабатывающее предприятие — Новошахтинский НПЗ — приостановило работу после атаки украинских беспилотников. На этом фоне в России ускорили рост биржевые цены на бензин.