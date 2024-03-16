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05:46, 16 марта 2024Мир

Посол Антонов сообщил о способствующем ослаблению США условии

Посол Антонов: успехи ВС России на Украине будут все сильнее ослаблять США
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Соединенные Штаты, поставляя помощь Киеву, разрушают остатки прежнего престижа, а успехи Вооруженных сил России на Украине будут способствовать лишь все большему ослаблению Вашингтона. Об этом заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что роль США в украинском конфликте — «роль спонсора терроризма. Страны, поощряющей убийства и войну».

Антонов отметил, что звучащие из Вашингтона утверждения о якобы отсутствии желания у Москвы вести диалог по Украине не соответствуют действительности.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у Киева есть план Б на случай отсутствия помощи США. Однако 12 марта стало известно, что США передадут Киеву военную помощь на 300 миллионов долларов.

8 марта профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предрек, что Российская армия возьмет под свой контроль еще больше территорий Украины перед тем, как власти западных стран призовут Киев к началу мирных переговоров с Москвой.

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      Юлия Мискевич
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