Тренер одной фразой ответила критиковавшей еду на базе сборной России гимнастке

Тренер Родионенко о критике еды на базе гимнасток: икрой кормить не будут

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко ответила Ангелине Мельниковой, которая критиковала еду на подмосковной тренировочной базе «Озеро Круглое». Ее слова приводит РБК.

Родионенко фразой «икрой кормить не будут — смета не позволяет» оценила высказывание спортсменки. Ее удивило, что Мельникова пожаловалась на питание через СМИ, а не в личном разговоре.

В конце февраля Мельникова пожаловалась на питание во время сборов и оценила его фразами «есть нечего» и «приходится выживать на овощах». По словам спортсменки, во время пандемии сильно упало качество и разнообразие еды.

Мельникова — олимпийская чемпионка 2020 года в командном многоборье, серебряный призер Игр в том же виде программы, а также обладательница бронзовых медалей в личном первенстве и в вольных упражнениях.

