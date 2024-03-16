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21:45, 16 марта 2024Бывший СССР

Ветеран СВО заявил о заставлявших его испортить бюллетени украинских мошенниках

Ветеран СВО Сидоров: мошенники с Украины заставляли портить бюллетени на выборах

Фото: Pixabay

Раненый ветеран специальной военной операции (СВО) из Горловки Кирилл Сидоров заявил, что украинские мошенники из кол-центров обманом украли у него три миллиона рублей и в обмен на возвращение денег заставляли его залить зеленкой урну для голосования, чтобы испортить бюллетени. Об этом сообщает УФСБ России по Донецкой народной республике, видео ведомства опубликовал Telegram-канал «Штаб обороны ДНР».

По словам Сидорова, он сразу обратился в правоохранительные органы, как только понял, что его пытаются втянуть в «уголовный флешмоб».

Ветеран СВО отметил, что это была мошенническая схема Службы безопасности Украины (СБУ), злоумышленники представлялись сотрудниками Центробанка, а также пытались получить несанкционированный доступ к его профилю на госуслугах. Также ему заявляли о блокировке сим-карты, к которой привязаны все аккаунты, и таким образом выманили средства.

Сидоров добавил, что подобные кол-центры подталкивают людей к совершению преступлений на избирательных участках. По его словам, после выполнения акции на избирательном участке злоумышленники обещали вернуть ему все средства, а также добавить 200 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что к выявленным на выборах президента России случаям порчи бюллетеней причастны Украина и европейские государства.

Руководитель ЦИК указала, что все звонки с требованиями испортить бюллетени поступили из кол-центров, многие из которых были расположены на территории Украины.

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      Марина Совина
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