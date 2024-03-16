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11:44, 16 марта 2024Спорт

В России рассказали об отношениях с УЕФА и ФИФА

Алексей Сорокин заявил, что РФС сохранил приличные отношения с УЕФА и ФИФА

Фото: Unsplash

Советник президента Российского футбольного союза (РФС) Алексей Сорокин рассказал об отношениях с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерацией футбола (ФИФА). Его слова приводит РИА Новости.

Сорокин заявил, что России удалось сохранить приличные отношения с международными организациями, отметив, что на конгрессе УЕФА атмосфера была дружеской. Он подчеркнул, что проведение товарищеских матчей с Сербией и Парагваем можно назвать хорошей работой РФС.

Российская команда проведет встречу против Сербии 21 марта на стадионе «ВТБ Арена» и там же 25-го сыграет против Парагвая. Оба матча будут товарищескими.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

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      Анастасия Борисова
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