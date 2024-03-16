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03:25, 16 марта 2024Мир

В России заявили о бессилии властей США

Антонов: оскорбления Байдена в адрес Путина демонстрируют бессилие властей США
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о бессилии американских властей. Его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Так Антонов прокомментировал оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. «Налицо — бессилие от откровенно слабых внешнеполитических результатов деятельности администрации, терпящей одно фиаско за другим», — отметил он.

Ранее американский лидер во время праздничного обеда в Ирландии, рассуждая о Конгрессе и помощи Украине, оскорбил Путина. Скандальное заявление глава Белого дома сделал, когда выразил мнение, что большинство конгрессменов якобы готовы утвердить его запрос об ассигнованиях для Киева. Политик назвал российского коллегу «бандитом».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Байден грубо высказывается в адрес Путина из-за нехватки лекарств в Белом доме.

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      Марина Совина
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