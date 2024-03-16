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03:24, 16 марта 2024Мир

В США указали на важную деталь в интервью Путина Киселеву

RS: Запад должен задуматься после слов Путина о переговорах по Украине
Владимир Путин и Дмитрий Киселев

Владимир Путин и Дмитрий Киселев. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Слова российского лидера Владимира Путина о готовности к серьезным переговорам по Украине должны заставить Запад подумать о возможности мирного урегулирования конфликта. Об этом рассказал обозреватель издания Responsible Statecraft Бранко Марчетич.

«То, что Путин настаивает на своей готовности к переговорам, должно стать воодушевляющей новостью для всех, кого заботит судьба Украины», — указал журналист.

По его словам, теперь политикам Запада станет сложнее подогревать конфликт на Украине, говоря своим гражданам, что варианта мирного решения этого вопроса не существует.

Марчетич также упомянул, что многие иностранные СМИ в своих статьях либо упустили реплику Путина о мирном процессе на Украине, либо исказили его мысль.

Ранее Владиимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву рассказал, что Москва готова к серьезному разговору по Украине и хочет разрешать все конфликты мирными средствами.

Он отметил, что Россия знает «морковки, которые собираются показывать» для убеждения в том, что момент для переговоров настал.

Также президент РФ подчеркнул, что Запад после начала спецоперации на Украине полагал покончить с Россией, но столкнулся с бессилием перед единством российского народа и растущими возможностями Вооруженных сил страны.

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      Марина Совина
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