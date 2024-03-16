Врач назвал простые упражнения для борьбы с головной болью

Кандидат медицинских наук Александр Шишонин назвал простые упражнения для борьбы с головной болью. Его слова приводят «Аргументы и факты».

Для начала врач рекомендовал упражнение «Рамка». Для его выполнения нужно положить правую руку на левое плечо и попытаться дотянуться подбородком до правого плеча. После этого необходимо найти точку напряжения на левой стороне шеи и помассировать эту область рукой сверху вниз, до ключицы.

Следующим упражнением стал «Взгляд в небо». Для этого нужно наклонить голову вправо, потянув при этом левую руку вдоль туловища вниз. Последним упражнением Шишонин посоветовал «Посмотри в небо». Для этого нужно наклонить голову как можно дальше в сторону и вытянуть подбородок вверх. При этом необходимо стараться не наклонять голову назад.

5 сентября фитнес-тренер Эдуард Шакула назвал лучшие упражнения для борьбы с головной болью. Шакула заявил, что снять мышечный спазм и улучшить состояние помогут йога и растяжка, так как они чаще всего направлены на расслабление шеи и спины.