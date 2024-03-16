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18:20, 16 марта 2024Спорт

Вратарь «Динамо» назвал стадион в РПЛ с самой угнетающей атмосферой

Лещук заявил, что атмосфера на стадионе «Зенита» самая угнетающая для соперников

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук назвал стадион в Российской премьер-лиге (РПЛ) с самой угнетающей атмосферой для команды-соперника. Его слова приводит «РБ Спорт».

По его словам, это «Газпром Арена» — домашний стадион «Зенита». «У них большая группа фанатов. Ни на одном стадионе в России такого сейчас нет. В Москве приходят наши болельщики и хоть как-то получается ощутить атмосферу», — заявил Лещук.

В январе Лещук сравнил красоту девушек в России и в США. По словам игрока, россиянки однозначно выигрывают, а он никогда не встречал красивых американок.

Лещук выступает за «Динамо» с 2021 года. В сезоне-2023/2024 он провел за бело-голубых девять матчей в чемпионате России, в которых пропустил семь мячей.

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      Алексей Гусев
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