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21:15, 17 марта 2024Мир

Антонов прокомментировал мнение Вашингтона об итогах президентских выборов

Посол Антонов: Москве безразлично мнение США об итогах президентских выборов
ЦиклВыборы президента России

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Москва не придает значения мнению Вашингтона об итогах нынешних президентских выборов в России. Об этом сообщил ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.

«Наплевать на вас сто раз», — прокомментировал он. Дипломат отметил, что оценка и позиция американской администрации никаким образом не влияет и не могут влиять на законность избирательного процесса в России. По его словам, Москве безразлично мнение Вашингтона по данному вопросу.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США не признают легитимность президентских выборов в новых регионах России — Луганской и Донецкой республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Он подчеркнул, что американская сторона, несмотря на итоги референдумов, считает эти регионы украинскими.

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