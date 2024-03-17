Антонов прокомментировал мнение Вашингтона об итогах президентских выборов

Посол Антонов: Москве безразлично мнение США об итогах президентских выборов

Москва не придает значения мнению Вашингтона об итогах нынешних президентских выборов в России. Об этом сообщил ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.

«Наплевать на вас сто раз», — прокомментировал он. Дипломат отметил, что оценка и позиция американской администрации никаким образом не влияет и не могут влиять на законность избирательного процесса в России. По его словам, Москве безразлично мнение Вашингтона по данному вопросу.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер заявил, что США не признают легитимность президентских выборов в новых регионах России — Луганской и Донецкой республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. Он подчеркнул, что американская сторона, несмотря на итоги референдумов, считает эти регионы украинскими.