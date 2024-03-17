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01:43, 17 марта 2024Бывший СССР

Глава ГУР Украины пообещал продолжение атак на приграничные регионы России

Буданов: атаки на приграничные регионы России не прекратятся в ближайшее время
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов . Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) впервые прокомментировал атаки на приграничные российские регионы, пообещав, что они продолжатся в ближайшее время. Его слова цитирует «Страна.ua».

Глава ГУР уточнил, что в нападениях участвуют воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) россияне, и назвал это «внутригосударственным вопросом» России.

«Насколько нам известно, они не собираются в ближайшее время заканчивать. Они будут делать то, на что им хватит сил. А как мы видим, сил у них достаточно, чтобы как минимум достичь ограниченного успеха», — подчеркнул Буданов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке вторгнуться в Россию в Белгородской и Курской областях в ночь на 16 марта. По его словам, безвозвратные потери украинской стороны составили около 60-70 процентов.

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      Марина Совина
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