Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Ванкувером» в матче НХЛ со счетом 2:1

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в Ванкувере завершилась со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу гостей. В составе «Вашингтона» отличился Том Уилсон (27-я минута), а победу команде принес Александр Овечкин (28), которому ассистировал Александр Алексеев. У «Ванкувера» шайбу забросил Брок Бесер (2). Передачу в эпизоде с голом Уилсона совершил Иван Мирошниченко, она стала для игрока первой в рамках НХЛ.