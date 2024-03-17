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11:35, 17 марта 2024Забота о себе

Кинолог рассказал о возможности заразиться смертельной болезнью от собаки

Кинолог Голубев: собаки могут заразить человека эхинококкозом и бешенством

Фото: Unsplash

Собаки являются переносчиками ряда опасных заболеваний, некоторые из которых смертельны для человека. Об этом заявил президент кинологической федерации России Владимир Голубев, его слова приводит РИА Новости.

По словам Голубева, к переносимым собаками заболеваниям относятся эхинококкоз, бешенство и даже туберкулез.« Да, собаки тоже болеют туберкулезом, который они могут передать человеку. Заразиться питомцы могут через еду, например, съев мясо больного животного, воздушно-капельным путем от животного или человека», — приводит агентство слова Голубева.

При этом и сам человек может заразить своего питомца.

Кинолог призвал владельцев собак следить за их состоянием и никогда не отменять прививки по своему усмотрению — лишь после консультации с ветеринаром.

Ранее Голубев дал советы по сбалансированному рациону для собак. По словам эксперта, подобрать рацион, полностью соответствующий потребностям питомца, будет легче, если остановиться на магазинном корме.

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      Марк Леонов
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