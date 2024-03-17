Кинолог рассказал о возможности заразиться смертельной болезнью от собаки
Собаки являются переносчиками ряда опасных заболеваний, некоторые из которых смертельны для человека. Об этом заявил президент кинологической федерации России Владимир Голубев, его слова приводит РИА Новости.
По словам Голубева, к переносимым собаками заболеваниям относятся эхинококкоз, бешенство и даже туберкулез.« Да, собаки тоже болеют туберкулезом, который они могут передать человеку. Заразиться питомцы могут через еду, например, съев мясо больного животного, воздушно-капельным путем от животного или человека», — приводит агентство слова Голубева.
При этом и сам человек может заразить своего питомца.
Кинолог призвал владельцев собак следить за их состоянием и никогда не отменять прививки по своему усмотрению — лишь после консультации с ветеринаром.
Ранее Голубев дал советы по сбалансированному рациону для собак. По словам эксперта, подобрать рацион, полностью соответствующий потребностям питомца, будет легче, если остановиться на магазинном корме.