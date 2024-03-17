Макрон заявил, что попросит Россию временно прекратить огонь на Украине. В Москве выступили с ответным предложением

Захарова предложила Макрону перестать посылать оружие на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил планы предложить России прекратить огонь на Украине на время Олимпиады в Париже, которая пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Он также заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В Москве, комментируя заявление Макрона, напомнили, что Франция поставляет оружие Украине.

Макрон назвал ситуацию на Украине «сложной, как никогда»

Президент Франции утвердительно ответил на вопрос журналистов, предложит ли он России прекратить огонь на Украине на время Олимпиады в Париже. «Да, мы об этом попросим», — сказал он.

Макрон также заявил, что выступления российских спортсменов под нейтральным флагом будут тщательно отслеживаться, чтобы никто из них «не воспользовался этой ситуацией».

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Он отметил, что ситуация на Украине сейчас «сложная, как никогда» и в мире много неопределенности относительно перспектив. Отвечая на вопрос журналистов, возьмет ли он трубку, если позвонит Путин, Макрон заявил, что готов к переговорам и считает поддержание диалога своей ответственностью.

Захарова предложила Макрону прекратить спонсировать терроризм

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления Макрона, выступила с ответным предложением. Она заявила, что Франции следует прекратить поставки оружия на Украину.

«Он постоянно сам себе противоречит, говорит какие-то очень странные вещи. То сначала говорит о вводе войск Европейского союза или отдельных стран НАТО в зону [украинского] конфликта, то говорит о том, что никогда не станет инициировать ничего подобного. Теперь начал говорить про Олимпийские игры», — отметила она.

Захарова также предложила Макрону выдвинуть аналогичное предложение сторонам ближневосточного конфликта. «От слова Франции наверняка там многое зависит», — предположила она.