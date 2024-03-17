Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Даниил Медведев обыграл американца Пола и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира серии ATP Masters 1000 в Индиан-Уэллсе (США). Результаты доступны на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В полуфинале Медведев обыграл американца Томми Пола. Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:6, 6:2. Спортсмены провели на корте 2 часа и 23 минуты.

Медведев поделился, что ему очень тяжело играть в Индиан-Уэллсе. «Когда здесь вечер и холодно, очень тяжело проходить подачу», — заявил он.

В решающем матче россиянин сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. В 2023-м году они также встречались в финале. Тогда победу одержал Алькарас.

Медведев — четвертая ракетка мира. Алькарас занимает второе место в рейтинге ATP.