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20:34, 17 марта 2024Мир

Названа самая серьезная провокация во время выборов за рубежом

МИД РФ назвал бросок горючей смеси в посольство в Молдавии вопиющей провокацией

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Самой вопиющей провокацией за рубежом стала ситуация с двумя бутылками с зажигательной смесью, брошенными во двор российского посольства в Кишиневе, заявили в МИД РФ в контексте голосования на выборах президента России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в результате наиболее серьезной провокации, произошедшей в столице Молдавии, обошлось без жертв, а в целом степень агрессивности провокаций варьировалась от митингов со звуковым сопровождением до блокирования входа на участок.

По словам замглавы ведомства Евгения Иванова, отбить у живущих за пределами РФ граждан желание воспользоваться своим конституционным правом выбора пути развития страны оппонентам России не удалось. Всего за границей проголосовали почти 250 тысяч человек.

Ранее стало известно, что полиция Молдавии задержала человека, бросившего горючую смесь в российское посольство. В диппредставительстве потребовали сурово наказать «огнеметателя».

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      Дмитрий Воронин
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