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02:57, 17 марта 2024Экономика

Ozon опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов

Маркетплейс Ozon опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский маркетплейс Ozon опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Наблюдаем, как в сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности», — отметили в пресс-службе.

Представители маркетплейса отметили, что каждый день по тем или иным причинам не работают около ста пунктов, что составляет менее 0,5 процента от общего количества. 16 марта по техническим причинам были закрыты 70 пунктов.

В конце февраля клиенты крупного маркетплейса Wildberries (WB) столкнулись с проблемой при оплате заказов банковскими картами Mastercard.

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      Марина Совина
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