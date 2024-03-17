Путин дал поручение СК по расследованию крушения Ил-76 в Белгородской области

Путин поручил СК опубликовать данные расследования крушения Ил-76 под Белгородом

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету России опубликовать данные расследования крушения Ил-76 под Белгородом, случившегося в конце января 2024 года. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

«Обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76», — говорится в поручении.

Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января. Минобороны России сообщило, что на борту находились 65 украинских военнослужащих, которых везли для обмена. Никто из них не выжил. Президент России Владимир Путин указал, что Москва настаивает на международном расследовании катастрофы.

Он также отметил, что не знает и не понимает, зачем ВСУ сбили самолет со своими же сослуживцами.

В США признавались, что самолет был сбит из американского ЗРК Patriot.