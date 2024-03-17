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07:25, 17 марта 2024Мир

Трампу предрекли президентство в режиме «турбо»

The Hill: спикер Джонсон предрек Трампу второй срок в режиме «турбо»
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что в случае переизбрания экс-президент страны Дональд Трамп проведет политику, похожую на его первый срок в качестве главы государства. Об этом пишет The Hill.

Джонсон добавил, что во многом второй срок Трампа будет похож на его первый, однако он пройдет в режиме «турбо». При победе экс-лидера республиканцы сохранят большинство в Палате представителей и вернут себе лидерство в Сенате.

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В случае выигрыша Трампа Джонсон обещал сфокусироваться на борьбе с нелегальной иммиграцией, усилении экономического давления на Китай, снижении налогов и увеличению добычи нефти и газа.

«Трамп усвоил много болезненных уроков за свой первый срок. То, чего мы достигли за первые два года его президентства, было просто потрясающе!» — заключил Джонсон.

Ранее Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в злоупотреблении полномочиями для преследования соперника на предстоящих выборах.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марина Совина
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