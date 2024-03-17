В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Глава Белгородской области Гладков сообщил об отмене ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ракетную опасность объявляли около восьми утра (время совпадает с московским). Власти региона призывали жителей Белгорода укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а также спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Также сигнал ракетной опасности звучал над областью днем ранее, 16 марта.

Как ранее сообщали в российском Министерстве обороны, в ночь на 17 марта средства ПВО сбили 35 беспилотников над российскими регионами. Дроны были перехвачены над территориями Московской, Курской, Ярославской, Ростовской, Орловской, Калужской областей и Краснодарского края.