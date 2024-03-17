В Калужской области сбили беспилотник

Губернатор Шапша: БПЛА сбили в Спас-Деменском районе Калужской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Спас-Деменском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он отметил, что сбитое устройство относилось к самолетному типу. Калужский глава пояснил, что в результате произошедшего пострадавших и нарушений инфраструктуры нет.

«На месте работает оперативная группа», — написал Шапша.

17 марта в Минобороны России отчитались о семи сбитых беспилотниках ВСУ в небе над Белгородской областью.

В связи с попытками Украины атаковать в Белгородской области дважды за сегодня объявляли сигнал ракетной опасности.

Ночью стало известно, что российские ПВО уничтожили три дрона в Калужской области.