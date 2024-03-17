Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:07, 17 марта 2024Россия

В Калужской области сбили беспилотник

Губернатор Шапша: БПЛА сбили в Спас-Деменском районе Калужской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Спас-Деменском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он отметил, что сбитое устройство относилось к самолетному типу. Калужский глава пояснил, что в результате произошедшего пострадавших и нарушений инфраструктуры нет.

«На месте работает оперативная группа», — написал Шапша.

17 марта в Минобороны России отчитались о семи сбитых беспилотниках ВСУ в небе над Белгородской областью.

В связи с попытками Украины атаковать в Белгородской области дважды за сегодня объявляли сигнал ракетной опасности.

Ночью стало известно, что российские ПВО уничтожили три дрона в Калужской области.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России сбили вертолет ВСУ с 20 десантниками на борту. Украинские военные пытались высадиться в Козинке

      В Германии заявили об огромных потерях Украины в военной технике

      В США оценили сроки наращивания производства боеприпасов в ЕС

      В ОП напомнили Британии об оккупации земель Ирландии на фоне непризнания выборов

      Путин дал поручение СК по расследованию крушения Ил-76 в Белгородской области

      Белый дом обеспокоился сокращением запасов вооружений из-за Украины

      В Калужской области сбили беспилотник

      Дружинник в российском регионе сбил украинский дрон из охотничьего ружья

      В Белоруссии мужчина сделал сюрприз двухлетнему сыну и привел домой коня

      Над Белгородом сработала система ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше