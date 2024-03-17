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10:25, 17 марта 2024Силовые структуры

В Москве охранник вымогал нюдсы у школьниц и поплатился

Shot: в Москве задержали вымогавшего у школьниц нюдсы 57-летнего охранника

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На северо-западе Москвы в районе Строгино 57-летний охранник вымогал нюдсы у школьниц и поплатился. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Источник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что мужчину задержали. Удалось выяснить, что в 2023 году он проявил нездоровый интерес к ученицам — сначала просто общался, а потом попросил номера телефонов. Пострадавшие рассказали, что разговоры были ни о чем, однако в какой-то момент сотрудник охраны стал просить прислать откровенные фото.

Его вычислили, в мессенджерах на его телефоне обнаружили несколько провокационных снимков с девочками. В отношении охранника возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении несовершеннолетних». Мужчине грозит до восьми лет тюрьмы.

Он родом из Узбекистана, российское гражданство получил в 2009 году, в Москву перебрался из Оренбурга. В прошлом в нарушении закона замечен не был.

Ранее сообщалось, что в Электростали Московской области 36-летнего детского тренера по боксу обвинили в домогательствах к школьницам.

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      Анна Щербакова
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