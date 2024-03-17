В ОП напомнили Британии об оккупации земель Ирландии на фоне непризнания выборов

Член ОП Рогов: отказ Британии признавать выборы на новых территориях — лицемерие

Отказ Великобритании признавать выборы на новых российских территориях является проявлением высшего лицемерия. С таким заявлением выступил член Общественной палаты (ОП), глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что Британия может по праву считать своими исконными землями лишь небольшой участок земли, в то время как остальные территории являются оккупированными британцами.

«Кому бы точно не следовало давать оценки проведению выборов русского президента на русской земле, так это британцам, которые оккупировали ирландские земли, а также Шотландию и Уэльс», — заявил общественник.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на пост британского посольства, в котором было указано на незаконность проведения выборов на территории Крыма и в новых регионах РФ, назвав это сообщение примером слабоумия и отваги.